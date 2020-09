L'ANC traspassa als socis la decisió de convocar mobilitzacions si el Suprem inhabilita Torra

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) deixarà en mans dels seus socis la decisió de convocar o no mobilitzacions en cas que el Tribunal Suprem inhabiliti el president, Quim Torra. En cas que els socis es posicionin a favor de convocar-ne, també seran ells els que decideixin quin tipus de protesta es duu a terme. Així ho ha anunciat en roda de premsa aquest divendres la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.Paluzie ha mostrat el seu desacord amb la resposta que el Govern preveu donar a la possible inhabilitació del president i l'ha qualificat d'"oportunitat perduda per fer un salt endavant per a l'autodeterminació i la sobirania". La presidenta de l'ANC ha lamentat que la resposta institucional plantejada no aposti per la "desobediència" sinó per "l'acatament i l'aplicació de l'Estatut d'Autonomia"."La desobediència civil i la institucional han d'anar de la mà", ha reivindicat Paluzie, per a qui la resposta de la Generalitat obliga a convocar la consulta als socis. "La independència no la faran els partits i les institucions sols, però tampoc la ciutadania sense una acció conjunta amb les institucions", ha valorat.Paluzie també ha demanat al Govern que sigui "transparent" amb la ciutadania ahora de transmetre els seus objectius polítics. "No volem que siguin confusos o no s'explicitin. Això faria incrementar la frustració", ha valorat.La presidenta de l'ANC no ha donat detalls de la convocatòria d'una consulta entre els socis de l'entitat però ha assegurat que una vegada definida la pregunta podrà ser organitzada de manera àgil.

