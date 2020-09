Entitats pels drets humans rebutgen la reobertura dels CIE: «Són institucions disfuncionals»

Més d'un centenar d'entitats i associacions pels drets humans rebutgen la reobertura dels CIE anunciada pel govern espanyol. En un comunicat conjunt, asseguren que els centres -tancats durant l'estat d'alarma- són "institucions disfuncionals que disten de ser llocs amb garantia de drets i condicions de vida digna". Afirmen que són espais "de gestió policial opaca, plena d'irregularitats i que deixa desemparades les persones que són tancades darrere dels seus murs".A més, diuen que els CIE impossibiliten el compliment de les mesures sanitàries adequades a la pandèmia, fet que provoca que l'internament ara "sigui no només injust sinó insalubre i insegur". Per tot plegat, demanen el tancament definitiu i la fi de les deportacions.Per altra banda, les entitats denuncien que es reflecteix l'ús dels CIE com una eina "de la gestió migratòria que utilitza l'internament per a la deportació".Per tot plegat, apel·len a "la responsabilitat" de les autoritats competents perquè prenguin mesures adequades "per garantir tots els drets de les persones migrants a Espanya amb independència de la seva situació administrativa".En definitiva, exigeixen la clausura dels CIE i fan una crida perquè s'acabi amb les deportacions "racistes i discriminatòries" i la tancada durant 72 hores als Centres d’Atenció Temporal d’Estrangers (CATE), que actuen "com extensions de comissaries".Entre les entitats de tot l'Estat que signen el comunicat hi ha, entre altres, Stop Mare Mortum, Fundació Migra Studium, SOS Racisme, Iridia i Tanquem els CIE.

