Les ventades provoquen set ferits de poca gravetat per la caiguda d'arbres i objectes diversos

Les ventades han provocat 7 ferits de poca gravetat per la caiguda d'arbres i objectes diversos. Al marge de la dona ferida de poca gravetat per la caiguda d'un arbre a Lleida, també hi ha hagut un accident laboral a Gavà, amb un cop amb una fusta que ha deixat un ferit de poca gravetat (Hospital de Viladecans). A Vilafranca del Penedès hi ha un ferit lleu per caiguda de branca evacuat a l'hospital de l'Alt Penedès.També hi ha un ferit lleu per la caiguda d'un para-sol a Barcelona (Vall d'Hebron) i un altre a Castellar del Vallès, en aquest cas menys greu (Parc Taulí). A Vila-seca ha caigut un ferro ferint 2 persones, de poca gravetat i evacuades al Joan XXIII i a l'hospital de Sant Pau. El 112 ha rebut 261 trucades fins a les 14 hores.Del total de 261 trucades rebudes pel 112, 69 procedeixen del Baix Llobregat, 37 del Barcelonès i 34 del Tarragonès. Els Bombers han atès 115 avisos entre les 8 i les 13 hores d'aquest divendres.

