El vídeo per explicar als infants com els faran les PCR a les escoles

Molts nens i nenes de Catalunya se sotmetran a la prova PCR en les properes setmanes. Forma part del protocol de la Generalitat per mantenir a ratlla la pandèmia del coronavirus a les escoles. Aquest tipus de test, que implica la introducció d'un pal pels narius, pot generar angoixa als més petits. Ara bé, segons explica el Departament de Salut, la tècnica que s'aplica és indolora i poca invasiva.Alicia Gamiz és infermera pediàtrica del CAP Adrià de Barcelona i, en un vídeo difós per la conselleria, explica als nens com és la prova PCR. Explica perquè aniran vestits com si fossin "astronautes", que només s'introduirà al forat del nas un "trosset" del pal i que és molt probable que tinguin pessigolles o ganes de tossir. La millor manera de fer això últim? Amb la mascareta posada, i direcció al colze del lloc contrari on estigui la infermera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor