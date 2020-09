VÍDEO L'impactant anunci del govern d'Escòcia per frenar els contagis de coronavirus

Escòcia ha publicat un contundent anunci per fer veure als joves que el seu comportament és fonamental per al control de l'epidèmia del coronavirus. En aquest sentit, les imatges mostren com de fàcil és que una neta contagiï el seu avi. A les xarxes socials s'ha generat debat sobre si és excessivament realista o es tracta de la crua realitat.L'anunci, amb el nom "no passis el coronavirus als que estimes". Una jove arriba a casa del seu avi amb el virus a les mans i la cara, representat amb pintura verda. Després de saludar el seu avi, la noia s'ofereix per fer cafè, i impregna mobles, electrodomèstics i tasses de virus.A continuació, la neta mira un vídeo al mòbil en el qual es veu rodejada d'amics en una festa nocturna sense mesures de seguretat. Després torna a saludar el seu avi, que queda amb la cara verda i, per tant, infectat de coronavirus.

