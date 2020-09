Enxampen un regidor de València fent playback sota la mascareta per aparentar que parlava en anglès

La intervenció del regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, per a presentar la ciutat com a candidata a Capital Europea de la Innovació ha provocat crítiques a les xarxes socials i entre representants dels partits de l'oposició, ja que va comparèixer amb una mascareta cobrint-li la boca mentre una veu que no és la seva realitzava el discurs en anglès.La presentació va fer-se aquest dijous en el marc de les Jornades Europees de la Investigació i la Innovació, on sis ciutats es disputaven el títol de Capital Europea de la Innovació, que finalment va recaure a Lovaina (Bèlgica).El regidor va intervenir de forma telemàtica en l'acte per a defensar la candidatura de València. Encara que la imatge era la de Galiana amb mascareta i gesticulant, però, la veu que va pronunciar el discurs en anglès no és la seva, segons s'aprecia en el vídeo de la cerimònia de premis iCapital 2020 retransmesa per la Comissió Europea.

