Els Mossos, en alerta màxima per la previsió de mobilitzacions per la inhabilitació de Torra

El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha signat una resolució que activa el nivell de màxima alerta del Pla Operatiu Minerva per les possibles mobilitzacions que es produeixin davant d'una sentència del Suprem que inhabiliti Quim Torra. Això implica modificar la distribució de la jornada del cos, amb la previsió inicial d'incrementar l'activació de BRIMO i ARRO, ha avançat El Periódico La resolució, a la qual ha tingut accés l'ACN, especifica que és "per donar la cobertura policial necessària a un increment de les mobilitzacions ciutadanes, que podrien ser en molts casos massives i esteses per Catalunya". D'altra banda, el comissari en cap, Eduard Sallent, ha emès una ordre perquè torni la vigilància a les seus dels jutjats.