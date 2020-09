Catalunya assumeix la presidència dels Quatre Motors d'Europa

Catalunya presidirà fins la tardor del 2021 l'associació Els Quatre Motors d'Europa, que inclou la regió alemanya de Baden-Württemberg, la italiana de la Llombardia i la francesa d'Alvèrnia-Roine-Alps. El conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, ha participat aquest divendres a Llombardia en l'acte institucional en què s'ha oficialitzat el relleu. "Catalunya ha de jugar un rol important a la reconstrucció de la postpandèmia", ha anunciat.El responsable de les relacions exteriors del Govern s'ha compromès a treballar per "garantir els valors fonamentals com la igualtat d’oportunitats i les llibertats individuals i col·lectives". En aquest sentit, ha reivindicat els exemples de cooperació entre territoris durant la pandèmia. "És precisament aquest esperit de compartir i d’entesa, present des de l’inici de la nostra aliança, el que ens fa sentir orgullosos de pertànyer a una de les primeres xarxes europees de regions, creada en una època de plena expansió del projecte europeu", ha afirmat.El programa de la presidència catalana posa en el seu centre els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, així com el Pacte Verd Europeu. A més, se centrarà en la recuperació dels efectes de la Covid-19, tal com ha anunciat el conseller. Els Quatre Motors per a Europa (4ME) és un grup constituït el 1988, per fomentar la cooperació interregional entre els quatre territoris, internacionalitzar les quatre regions i les seves empreses i establir posicionaments conjunts en la construció europea. La presidència és rotatòria.

