Carlos Herrera posa data al retorn (imminent) de Joan Carles I

Després de fugir del país pels escàndols que l'encerclen i refugiar-se a Abu Dhabi, Joan Carles I sembla que ja ha fixat data per tornar a Espanya. Segons recull Vaniatis cintant el periodista Carlos Herrera, el dia triat pel seu retorn no seria altre que el 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat.El mateix mitjà explica també que fonts properes a l'emèrit asseguren que aquest troba molt a faltar Espanya i que es troba "molt sol" a l'emirat àrab.Joan Carles I va fugir d'Espanya a l'agost acorralat per les investigacions pel cas de suposades comissions en la construcció de l'AVE de La Meca. Un afer en el qual també hi ha de fons el nom de Corinna Larsen, examant del monarca que davant la justícia suïssa va declarar que li havia transferit 65 milions d'euros "per gratitud" i no per "amagar diners".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor