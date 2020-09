Ayuso ignora la Moncloa i es resisteix a confinar la ciutat de Madrid

El govern espanyol ha reclamat a la Comunitat de Madrid que estengui les mesures restrictives per frenar l'avanç del coronavirus a tota la ciutat de Madrid i a tots els municipis amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, el govern que presideix Isabel Díaz Ayuso evita de moment confinar la capital espanyola i només amplia les restriccions a les vuit zones sanitàries amb més incidència del virus.



El xoc entre l'administració estatal i l'autonòmica s'ha fet palès per la contraprogramació de rodes de premsa. A la mateixa hora que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareixia per demanar el confinament de Madrid capital; estava convocada la roda de premsa del viceconseller de Sanitat autonòmic, Antonio Zapatero, per anunciar les mesures acordades per l'executiu d'Ayuso.

En una intervenció en què el ministre ha alertat que s'apropen "setmanes molt dures", Illa ha anunciat que el Ministeri fa als madrilenys la "recomanació explícita d'evitar tota mena de moviment innecessari". A més, ha urgit el govern autonòmic a aprovar la prohibició del consum a la barra dels bars i restaurants a tota la regió; a més de reduir al 50% de l'ocupació de les terrasses. Aquestes mesures ja estan en vigor en 45 regions sanitàries."Cal fer açò, no valen les dreceres i això és el que el govern trasllada avui als ciutadans de Madrid i de tot el país", ha solemnitzat Illa, que ha descartat que de moment l'executiu espanyol prengui a Madrid les competències sobre la pandèmia aplicant l'estat d'alarma. "Anirem veient què passa els propers dies", ha assegurat.Malgrat el desacord entre Moncloa i el govern d'Ayuso, Illa ha evitat confrontar amb l'executiu regional, que és qui té la responsabilitat de decidir les mesures per contenir l'avanç de l'epidèmia a l'autonomia. "Els correspon a ells explicar per què han pres aquestes mesures (...) Jo els explico les mesures que hem recomanat, que es basen en l'experiència dels darrers mesos", ha afirmat el ministre.Qui sí ha emfatitzat les discrepàncies ha estat el viceconseller madrileny, que ha demanat observar "l'evolució en el temps" de l'epidèmia i no només la taxa d'infeccions. "La Comunitat de Madrid està encantada de treballar amb el govern, però el que fem ho fem amb criteris tècnics", ha argumentat el dirigent madrileny, que confia que quan passin quinze dies des de l'aplicació de les restriccions se sabrà si han estat efectives.Només quatre dies després de la reunió entre Ayuso i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què es va escenificar la unitat entre els dos executius per decidir mesures contra l'augment dels contagis ; la coordinació entre les dues administracions s'ha malmès. Ara bé, Illa ha remarcat que continuarà assistint a les reunions del grup Covid-19 que van formar els dos governs "amb un esperit constructiu de lleialtat, però amb claredat".Les mesures anunciades aquest divendres pel govern madrileny entraran en vigor el proper dilluns. Des d'aquell dia 160.000 habitants de cinc barris de la capital, un de Fuenlabrada i dos d'Alcorcón, no podran sortir del perímetre delimitat excepte per treballar o anar a l'escola, a la universitat o al metge. A més, es limita l'aforament dels bars i restaurants al 50% i s'obliga a tancar comerços i locals de restauració a les deu de la nit. Sumats als veïns de l es 37 zones amb restriccions des del passat dilluns , hi haurà prop d'1,12 milions de madrilenys amb limitacions de mobilitat.L'efecte de les restriccions en l'economia és una de les causes que ha pesat més en la decisió de l'executiu de Díaz Ayuso de no confinar de moment la capital espanyola. El viceconseller de Sanitat ha explicat que "cal ser molt curosos en prendre mesures que perjudiquin sectors que ho estan passant molt malament", en referència a l'hostaleria i el comerç.