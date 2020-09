FOTOS Una avaria elèctrica calcina un camió d'escombraries a la C-58

Incendi originat de matinada Foto: SCT

Un camió d'escombraries ha quedat totalment calcinat quan circulava, la matinada d'aquest divendres, per la C-58 a l'altura del terme municipal de Montcada i Reixac, en sentit Terrassa. Les flames haurien tingut origen en una avaria elèctrica del vehicle, segons han indicat fonts dels Mossos d'Esquadra.Els Bombers han rebut l'avís a les 0.50 hores i s'hi han desplaçat cinc dotacions. No hi ha hagut persones ferides, tal com ha informat aquest mateix cos.Les tasques per extingir el foc i netejar la via s'han allargat gairebé sis hores, cosa que ha generat cues a la C-58 de quatre quilòmetres, fins a la sortida de Barcelona. Per tal de descongestionar la situació, s'ha obert el carril Bus-VAO per a tots els vehicles.El camió ha estat traslladat al recinte de l'empresa que n'és propietària, a la Zona Franca, per completar l'extinció, ja que la brossa encara ha cremat durant el trajecte.

