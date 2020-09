SOS a Colau per salvar del desnonament el Gimnàs Social Sant Pau

Compte enrere per salvar el Gimnàs Social Sant Pau, al barri del Raval de Barcelona. La propietat de l'edifici no vol renovar el contracte del lloguer a l'entitat, que ofereix els seus serveis de manera gratuïta a veïns en risc d'exclusió social. Els jutjats ja han dictat l'ordre de desnonament per al 21 de gener. Els responsables del gimnàs insten l'alcaldessa, Ada Colau, a actuar i a l'Ajuntament a complir el compromís adquirit el 2018 per comprar la finca.Els propietaris, Samaranch Viñas i Encesa Viñas, ha decidit no prorrogar el contracte de lloguer que va expirar al juny. La relació entre propietat i llogaters ha tingut alts i baixos a causa d'impagaments que finalment s'han saldat. Des del Sant Pau, consideren que el col·lectiu ha fet tot el que té al seu abast per intentar revertir la situació. "Hi ha dues empreses que estan disposades a fer pisos de protecció oficial als terrenys si l'Ajuntament els compra. Al cap de 50 anys, els terrenys serien municipals", expliquen les fonts consultades.Per fer realitat aquest projecte, però, falta que l'Ajuntament adquireixi la finca, un compromís adquirit per l'Ajuntament el 2018. EL problema és que mentre el consistori taxa l'edifici en 5 milions d'euros, la propietat en vol 7."L'Ajuntament no ha fet la feina. Trobem a faltar que l'alcaldessa agafi les regnes i segui a negociar amb la propietat", demanen des del gimnàs. Les mateixes fonts lamenten que totes les converses amb l'Ajuntament són "lentes i abstractes" i confien que durant les pròximes setmanes el consistori faci un pas endavant.Els responsables del col·lectiu també demanen a l'Ajuntament que revoqui la llicència d'obres presentada per la propietat per fer habitatges, locals comercials i aparcaments en els terrenys que ocupa el gimnàs. La propietat va presentar la llicència abans que entrés en vigor la normativa municipal que obliga a reservar un 30% de les noves promocions d'habitatge a pisos social. Si ara es revoqués la llicència, hauria d'incorporar aquesta reserva i, per tant, el preu de mercat baixaria.El Gimnàs Social Sant Pau sap que el temps s'esgota i ha decidit visibilitzar les seves demandes amb mobilitzacions. La primera està prevista per al 3 d'octubre, quan ha convocat una cadena humana des del gimnàs fins a la plaça de Sant Jaume. "Traurem aigua de la piscina del gimnàs per llançar-la a l'Ajuntament i despertar-los", diuen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor