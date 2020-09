Els dards de Messi contra Bartomeu en el comiat de Suárez

L'adeu de Luis Suárez del Barça augmenta la tensió entre Leo Messi i la directiva del club. L'argentí, que té una relació molt estreta amb l'uruguaià, no ha dubtat en carregar contra Bartomeu en el seu comiat al jugador. En una publicació al seu Instagram assegura que l'exnumero 9 del Barça no es mereixia marxar de l'equip com ho ha fet, però que ja no el sorprèn res, en una clara crítica a Bartomeu."Et mereixes que t'acomiadin com el que ets: un dels jugadors més importants de la història del club, aconseguint coses importants tant en allò grupal com individualment. I no que et facin fora com ho van fer. Però la veritat és que a hores d'ara ja no em sorprèn res", escriu l'argentí, que després de la polèmica s'ha quedat a desgana al club mentre avança la moció de censura contra la directiva de Bartomeu.

