Convoquen una vaga de docents per la gestió del coronavirus a les escoles

CGT Ensenyament i el Sindicat Professors de Secundària (SPS) han convocat dues jornades de vaga pel 9 i 15 d'octubre en protesta contra les condicions en què s'ha retornat a les aules. Criden als professors dels centres públics de Primària i Secundària a aturar l'activitat per exigir una reducció de les ràtios, així com una ampliació dels espais educatius i de les plantilles de docents. La petició de vaga ha estat presentada aquest divendres davant l'autoritat laboral.En un comunicat, acusen el Departament d'Educació de "manca de gestió" davant la crisi del coronavirus i denuncien que "s’obliga a anar als centres a persones vulnerables mentre altres treballadores segueixen a l’atur esperant un nomenament". És per això que reclamen una reducció de ràtios, de fins a 10-15 alumnes a primària i un màxim de 20 a secundària, i un increment de plantilles corresponent amb aquesta disminució dels grups.Així mateix també reclamen dotar de personal sanitari a cada centre, substituir els treballadors vulnerables que no es poden incorporar, dotar de tot el material necessari (mascaretes FFP2 i pantalles facials, gel hidroalcohòlic i termòmetres), i incrementar els recursos a fi del compliment efectiu dels protocols de neteja i desinfecció als centres.Per altra banda, el sindicat USTEC no s'ha sumat a la convocatòria, tot i haver denunciat també les condicions en què s'ha hagut de retornar a les aules. Així i tot no descarten convocar una aturada més endevant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor