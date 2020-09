Desaire insòlit del Poder Judicial: no convida la consellera de Justícia al lliurament de despatxos

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha convidat la consellera de Justícia, Ester Capella, a l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona, han explicat a l'ACN fonts del Govern.No hi haurà, per tant, cap representant de la Generalitat. Les mateixes fonts han constatat que si fos intencionat el fet de no haver convidat la Generalitat, que sempre ha participat en aquest acte, seria una manera de menysprear les institucions de Catalunya i tots els ciutadans que representen. L'acte tindrà lloc per primer cop a la seu de l'escola judicial. Estarà presidit pel president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes.Sí que està prevista l'assistència del president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo; la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos.El govern espanyol ha justificat l'absència del rei per motius de seguretat. Lesmes mostrarà el malestar del CGPJ i de la carrera judicial per aquest fet, ja que fa 20 anys que el monarca assisteix a aquest acte. Tot i que inicialment estava confirmada la seva presència, la Casa Reial va comunicar que finalment no hi aniria.El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, mostrarà aquest divendres el malestar d'aquest òrgan i de la carrera judicial per l'absència del rei Felip VI en l'acte d'entrega dels despatxos judicials a Barcelona.Fonts del CGPJ han confirmat que la decisió s'ha acordat aquest dijous a la Comissió Permanent del CGPJ i està previst que Lesmes exposi la posició oficial de l'òrgan de govern dels jutges durant el seu discurs. Des de l'òrgan recorden que fa 20 anys que el monarca assisteix a l'acte i que, tot i que inicialment estava confirmada la seva presència, la Casa Reial els ha comunicat que no hi aniria.La decisió ha aixecat polseguera en diverses associacions de jutges. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha al·legat raons de seguretat en la decisió. "Hi ha moments en què cal sacrificar alguna cosa en pro d'alguna cosa més segura", ha dit en una entrevista a la Cadena Ser.56 dels 62 jutges que conformen la 69a promoció de l'Escola Judicial (33 dones i 29 homes) aniran destinats a Catalunya, on hi ha la majoria de vacants, segons el CGPJ. Els altres 6 aniran a òrgans judicials de les Balears, les Canàries i Extremadura. Els nous jutges reben aquest divendres els despatxos en un acte a Barcelona, polèmic per la decisió del govern espanyol que el Rei no hi assisteixi, tal com era habitual. Andalusia aporta 11 jutges a la nova promoció, seguida de Madrid (9), l'Aragó (7), Catalunya (6), el País Valencià (5), Castella i Lleó (4), Múrcia (4), Galícia (3) i les Balears (3). Astúries, Cantàbria, Castella la Manxa i Extremadura n'aporten 2 cadascuna, i Canàries i Navarra, 1.La mitjana d’edat dels alumnes quan van ingressar a l’Escola Judicial el 2018 era de 28 anys, tot i que els dos més joves en tenien 23 i el més veterà, 35. Quan van arribar a l’Escola, havien dedicat una mitjana de 4 anys i 7 mesos a preparar les oposicions d’accés a la Carrera Judicial, que un 58,06% havia decidit afrontar durant l'estada a la universitat com a estudiants de Dret. Un 30,65% dels jutges en pràctiques ho va decidir abans de començar els estudis universitaris.El 98,39% dels nous jutges va comptar amb el suport econòmic dels pares durant la preparació de l’oposició, i només el 3,23% va gaudir d’una beca. El 62,90% no té cap familiar vinculat al sector jurídic. Pel que fa al 37,10% restant, només cinc alumnes tenien com a familiar un jutge.Pel que fa a les preferències, l’àrea penal l'escull el 27,38% dels membres de la promoció, seguida per la civil (19,05%) i la de família (13,69%). La jurisdicció de menors la tria el 10,71% dels alumnes, per davant dels Jutjats de Violència sobre la Dona (8,33%), els del Contenciós-Administratiu (7,74%) i els de Mercantil (6,55%). Un 3,57% dels membres de la promoció van expressar la preferència pels jutjats del Social i un 2,98%, pels de Vigilància Penitenciària.A l’acte d’entrega de despatxos d'aquest divendres intervindran el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el director de l’Escola Judicial, Jorge Jiménez, i la número u de la promoció, Cristina Menéndez, de 27 anys, nascuda a Pamplona i resident a Saragossa.Filla d’un periodista i d’una fiscal, procedeix d’una família de llarga tradició jurídica: el seu avi va ser fiscal en cap de Navarra i els seus tiets són jutges a Catalunya. Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa, va dedicar dos anys i mig a aprovar l’oposició. La número u de la promoció LXIX ha fet la fase de pràctiques a Madrid i la de substitució a Gernika (Biscaia). La seva primera destinació serà el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor