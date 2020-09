Segon atac a Òmnium en les últimes setmanes

❗️Nou atac a la seu nacional d'Òmnium, el segon en dues setmanes. Ho hem denunciat als @mossos i estem extremant les mesures de seguretat.



Res no aconseguirà aturar-nos, ni amb la por ni amb la violència. Seguirem reivindicant els nostres drets malgrat les amenaces del feixisme. pic.twitter.com/bXnP78Swjp — Òmnium Cultural (@omnium) September 25, 2020

Nou atac a la seu nacional d'Òmnium Cultural. L'entitat ha denunciat a través de les xarxes que és la segona agressió que pateixen en menys de 15 dies. A les imatges es poden veure restes d'algun element que ha estat cremat a la porta de l'edifici. La incidència ja ha estat notificada als Mossos d'Esquadra i s'han extremat les mesures de seguretat.Des d'Òmnium asseguren que aquestes amenaces no els faran aturar "ni renunciar al dret de l'atuodeterminació": "Seguirem reivindicant els nostres drets malgrat les amenaces del feixisme". El 12 d'octubre ja van denunciar un atac que es va produir després de l'acte d'Òmnium a l'Arc de Triomf per la Diada, on es va denunciar la repressió contra 2.850 persones des de setembre de 2017 i es va exigir a Pedro Sánchez una llei d'amnistia.

