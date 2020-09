La pensió mitjana se situa en els 1.053 euros a Catalunya

L'import de de la pensió mitjana a Catalunya s'ha situat en els 1.052,91 euros al setembre, xifra que representa un increment del 2,26% respecte el mateix mes de l'any passat, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L'import es troba un 3,7% per sobre la mitjana estatal, que s'ha situat en els 1.015 euros. En total, a Catalunya s'han abonat 1,7 milions de pensions, és a dir, un 0,3% menys en comparació al setembre de l'any passat. Sobre el conjunt de l'Estat, representen el 17,74% de tot l'Estat. Pel que l'import de les pensions per jubilació a Catalunya -1,13 milions en total- va ser de 1.187,06 euros de mitjana, un 2,3% més que al setembre del 2019.Pel que fa a les quatre demarcacions catalanes, a Barcelona la pensió mitjana ha arribat als 1.087,83 euros, un 2,2% interanual més. És l'únic territori català amb un import superior per sobre les mitjanes catalanes i espanyola.A la demarcació de Girona, l'import de la pensió ha estat de 937,58 euros al setembre, un 2,21% més que fa un any; mentre que a les comarques de Lleida ha sigut de 896,44 euros, un 2,64% més. Per últim, a la demarcació de Tarragona, l'import és de 985,14 euros, un 2,28% més.Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana del sistema (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i favor de familiars) ha augmentat en l'últim any un 2,2%, fins als 1.014,96 euros al mes de mitjana. La pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.166,72 euros, un 2,28% més que l'any passat.

