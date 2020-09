VÍDEO «Un país, un equip»: la crida per tornar a fer esport

La Secretaria General de Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) impulsa la campanya “Un país, un equip” amb l’objectiu d’animar la ciutadania a tornar a realitzar pràctica esportiva i activitat física, coincidint amb la progressiva tornada a l’activitat i l’inici de la temporada esportiva després de les vacances d’estiu. També vol reactivar social i econòmicament un sector molt tocat per la irrupció de la Covid-19.Tenint en compte que la pandèmia del coronavirus ha impedit que la població catalana hagi pogut gaudir de l’esport i l’activitat física en plenitud de condicions, amb un confinament obligat durant gairebé dos mesos, “la campanya vol aprofitar la progressiva represa de l’activitat per part del món de l’esport durant l’etapa de represa per fer que la ciutadania perdi la por a practicar esport i la vegi com una activitat segura si es segueixen les mesures preventives que han establert les autoritats sanitàries. Evidències científiques han demostrat, a més, que les persones que millor superen la malaltia de la Covid-19 són les que gaudien d’un millor estat físic”, afirma el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.Així mateix, la campanya “Un país, un equip” s’emmarca en un dels eixos principals d’actuació de la SGEAF, que pretén fomentar la pràctica de l’esport i de l’activitat física a tots els segments de població amb la finalitat de construir una societat més saludable, en què la pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones.Tal com es veu en l’anunci, el Govern vol motivar persones de totes les edats a tornar a la pista, el pavelló, el gimnàs, la piscina, el carrer, etc. per mantenir aquest estil saludable després d’un dur confinament en què el bon comportament de la població ha permès al país superar la fase més crítica de la pandèmia. Aquesta represa esportiva també permet, en conseqüència, ajudar aquestes instal·lacions a tornar a tenir usuaris i activitat.“El missatge de la campanya va dirigit tant a la població en general com a practicants potencials d’activitat física i esportiva, així com, especialment, a tots els agents que configuren el teixit esportiu de Catalunya, és a dir, entitats esportives, administracions locals i empreses que tenen per objecte la promoció, el foment i la prestació de serveis vinculats amb l’esport i l’activitat física a Catalunya, als quals demanem complicitat per tornar a activar el sector”, afegeix Gerard Figueras.“Altres àmbits del país ja s’estan activant, i ara ens toca a nosaltres, l’esport. Demanem el compromís de tots els agents esportius de Catalunya per enfortir aquest sector, perquè si actuem com a país i com un equip en garantirem la continuïtat i el progrés”, ha conclòs.

