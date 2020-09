El vent malmet la coberta del pavelló del Serrallo de Tarragona

Els Bombers han actuat aquest divendres al matí al pavelló del Serrallo a causa del fort vent. Foto: Josep M. Llauradó

Una claraboia s'ha desprès aquest divendres a primera hora del matí a la coberta del pavelló poliesportiu del Serrallo de Tarragona a causa del fort vent . Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís l'han rebut a les 7.42 hores i s'hi han desplaçat dues dotacions, que una hora després encara hi estaven treballant.Durant els treballs s'ha retirat una xapa de la coberta i posteriorment s'han fet tasques per arranjar-ho. Una patrulla de la Guàrdia urbana ha vigilat de prop que no hi hagués més afectacions, alhora que s'ha alertat el cos tècnic municipal per valorar la totalitat de les afectacions.Tot i que el Tarragonès no és una de les comarques més afectades pel fort vent d'aquests dies, Protecció Civil ha posat en marxa el pla Ventcat a tot Catalunya

