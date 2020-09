​Tres detinguts per comprar ansiolítics amb receptes falses per fabricar la droga karkubi

La Guàrdia Civil d'Alfafar, a l’Horta del País Valencià, ha detingut dues dones i un home de 34, 53 i 25 anys a Tarancón (Conca) per comprar més de 60 caixes d'ansiolítics amb receptes falses per fabricar la droga karkubi. Els detinguts van robar talonaris en consultoris i els van falsificar amb dades d'un facultatiu de la zona.L'operació Mogambo va arrencar quan els tres sospitosos, membres de la mateixa família, van ser detectats adquirint medicaments en farmàcies de les localitats d'Alfafar, Benetússer, Catarroja i Paiporta, totes al País Valencìa. Van arribar a comprar fins a 67 caixes de Clonacepam, uns 4.000 comprimits.El Clonacepam és un medicament ansiolític, més conegut per noms comercials com Rivotril o Zatric, molt cotitzat al mercat negre, especialment en països del nord d'Àfrica, per a l'elaboració de drogues com el karkubi. Els 4.000 comprimits tenen un valor de més de 30.000 euros, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.El karkubi s'obté de la barreja d'aquest fàrmac amb fenobarbital, un antiepilèptic que se sol vendre sota el nom de Gardenal, així com haixix, coles sintètiques i alcohols. Es tracta d'un psicotròpic de baix cost que actua sobre el sistema nerviós central provocant temporalment al·lucinacions i alteracions en la conducta provocant agressivitat.Els sospitoses estaven a la província de Conca, on canviaven de domicili, telèfon i vehicle amb freqüències per complicar la seva localització. Han quedat en llibertats amb càrrecs de frau a la Seguretat Social, falsificació de documents públics i usurpació de funcions públics.

