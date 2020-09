Un jutge de Cantàbria reconeix el dret d'una treballadora a anul·lar les vacances coincidents amb l'estat d'alarma

Un jutge social de Santander ha reconegut el dret d'una treballadora de la Consellera d'Educació del Govern de Cantàbria a anul·lar les vacances que li van coincidir amb el confinament i a substituir-les per uns altres dies, segons explica eldiario.es. La sentència estima una demanda de la secció sindical de la UGT a l'executiu de Cantàbria, i aclareix que la dona havia sol·licitat a principis d'any quatre dies de vacances, del 13 al 17 d'abril, i que després que es decretés l'estat d'alarma al març, va envair un missatge el dia 24 d'aquell mateix mes demanat cancel·lar-les perquè coincidien amb el confinament i va tornar a fer la petició el 2 d'abril.El text judicial explica que si la treballadora "no pot sortir de casa seva per un confinament forçat, no seran variacions, i per tant no es correspondrà amb aquell període amb un legítim i constitucional dret al descans que tot treballador ha de tenir".

