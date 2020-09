Clatellada de Forcadell als partits per la seva postura en la inhabilitació de Torra

Espero que la resposta de les institucions a la inhabilitació del president Torra no sigui com la de la nostra sentència: tard i malament. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) September 25, 2020

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha carregat contra els partits independentistes per la seva postura davant la imminent sentència sobre la inhabilitació del president Quim Torra. Els hi ha etzibat que la resposta a la seva sentència va ser "tard i malament" i "espera" que això no es repeteixi amb el cas de Torra."Espero que la resposta de les institucions a la inhabilitació del president Torra no sigui com la de la nostra sentència: tard i malament", així contundent s'ha mostrat Forcadell. No només ha estat crítica amb el comportament dels partits aquests darrers mesos davant un fet com aquest, sinó també amb la manera com aquests van gestionar la resposta a la seva sentència, la qual ja complirà un any a l'octubre.

