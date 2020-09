​VÍDEOS Tres detinguts i sis ferits en una càrrega policial a Vallecas

Las imagenes de la Policía de Marlaska cargando contra manifestantes de Vallecas que protestan por los recortes en sanidad es más propia de un gobierno represor que de un gobierno de progreso social.#MarlaskaDimision pic.twitter.com/l9xlXjbwcE — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 25, 2020

Momento en que la policía comienza a cargar contra los vecinos de Vallecas, sin motivo alguno. pic.twitter.com/S03J16BJzm — PabloMM (@pablom_m) September 24, 2020

La Policia Nacional espanyola ha dispersat de forma violenta aquest dijous al vespre una concentració en favor de la sanitat pública al districte de Vallecas de Madrid, un dels afectats pel confinament selectiu imposat pel govern autonòmic d’Isabel Díaz Ayuso. Fruit de les càrregues s’han registrat sis ferits –quatre policies i dos manifestants- i tres detinguts, segons fonts dels manifestants.Les càrregues han començat quan una cinquantena de persones procedents d’una concentració al centre de salut Ángela Uriarte s’han desplaçat a les portes de l’Assemblea de Madrid demanant la dimissió d’Ayuso.La portaveu de Podem a l’Assemblea de Madrid, Isa Serra, ha condemnat les càrregues. “No hi ha justificació per actuar amb violència contra els veïns i veïnes que defensen els serveis públics”.Podem ha denunciat la diferència de l’actuació policial a Vallecas respecte a les concentracions de la dreta a Núñez de Balboa durant el confinament.La concentració s’havia convocat en el marc de les protestes que porten per lema @LosBarriosSeLevantan per part de la Federació Regional d’Associacions Veïnals de Madrid (FRAVM) a una cinquantena de centres de salut de la Comunitat de Madrid.Pere Pratdesaba Clapers, [24.09.20 12:04]

