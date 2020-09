Mas aposta per situar noms del PDECat com a independents a la llista de Junts

L'expresident Artur Mas intenta que el PDECat no es presenti a les eleccions en solitari, i que integri dirigents seus com a independents a la llista de JxCat. Tal com explica en una entrevista a l'ACN, Mas treballa com a mediador perquè l'operació tingui l'aval del president de Junts, Carles Puigdemont; dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn; i del president del PDeCAT, David Bonvehí.Assegura que no és una proposta seva, però Mas confia que aquesta via eviti un trencament de les parts, tot i admetre que "la situació és molt complicada de cara a l'entesa". D'altra banda, l'expresident creu que, si finalment el PDeCAT es presenta en solitari a les eleccions, ha de "reagrupar" persones que han abandonat el partit.Mas, que no vol que la seva opinió s'associï en nom del PDeCAT, admet que la situació és, "objectivament, molt complicada" de cara a una entesa interna amb Junts, "però no impossible". L'expresident encara confia en un acord que eviti el trencament, i explica a l'ACN que l'únic "fil d'esperança" que queda és aquesta via d'integrar dirigents del PDeCAT com a independents a la llista de Puigdemont: "És l'opció que, en aquest moment, està més sobre la taula com a possibilitat de seguir buscant l'acord", ha asseverat.Segons Mas, tant Lledoners com Waterloo veuen bé aquesta opció com una "possible solució". I considera que Bonvehí avalaria aquesta fórmula, a no ser que entengui que el PDeCAT es "dilueix totalment" a la llista de Junts. "Si es pacten les condicions per no diluir-se sinó per integrar el partit en una candidatura més àmplia, crec que com a mínim es contemplarà", ha opinat. El 129è president de la Generalitat avisa, però, que tot dependrà de la lletra petita de la negociació, i afegeix que no s'ha entrat a concretar tant en les converses, que encara es mantenen obertes.Mas va parlar d'aquesta via amb Puigdemont fa dues setmanes, però no han tornat a reprendre el diàleg des de la roda de premsa de l'expresident del PDeCAT, dilluns passat. Sigui com sigui, Mas manté canals oberts amb tots els actors: "Intento tenir diverses canyes posades per veure si té èxit en algun moment. Intento fer de pont entre tots aquests mons", ha afegit.

