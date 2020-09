Criar un fill costa 642 euros al mes de mitjana el primer any

Criar un fill costa de mitjana 642 euros al mes durant el primer any, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) publicat aquest dijous. Segons l'organització, les despeses del primer any superen els 7.700 euros, i són similars per a totes les famílies, independentment del seu nivell de renda, de manera que les que tenen ingressos més baixos han de fer un esforç "relativament molt major".Així, l'OCU ha iniciat la campanya "Un fill, un luxe", per reclamar que la situació econòmica no suposi un fre per començar una família. "Les famílies necessiten ajuts directes per fer fronts a despeses quotidianes com llars d'infants i educació no obligatòria, cuidadors i ajuda a domicili, menjadors escolars...", destaca.L'estudi indica que el 72% de les dones admeten que els va resultar molt difícil o impossible conciliar la vida laboral i familiar, percentatge que baixa al 60% en el cas dels homes. Un cop van tenir un fill, tres de cada 10 dones van optar per una reducció de jornada, respecte a un de cada 10 homes."És necessari canviar les coses perquè el cost de tenir un fill o la situació laboral no siguin circumstàncies que dissuadeixin les famílies", afirma l'OCU.Segons les informacions de l'organització, el tipus d'ajuda més important per als pares és la relacionada amb la conciliació. De fet, un 31% dels enquestats ho assenyalen com la mesura que prefereixen per ajudar a la criança dels fills. Un 26% aposten per tenir permisos o baixes més llargues, un 20% demanen ajuts directes com el "xec bebè", un 15% facilitats o ajuts per accedir a les llars d'infants, i un 7% millores fiscals per a les famílies.

