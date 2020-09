El Parlament Europeu retrata les mentides de Vox sobre les dietes de Puigdemont i Comín

The European Parliament confirms that VOX lied: neither myself nor @toni_comin have to return 2019 allowances. Basically because we never receveid them!



This is the far right that acted as a popular accusation against our colleagues in the trial in Madrid. Liars. pic.twitter.com/TGFNIhhKvd — Carles Puigdemont (@KRLS) September 24, 2020

“El Parlament Europeu confirma que Vox ha mentit: ni jo ni Toni Comin hem de tornar dietes del 2019. Bàsicament perquè no les hem rebut mai!”. L'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha anunciat així, a través de Twitter, que la nota que Vox ha difós aquesta setmana afirmant que gràcies a ells els dos independentistes haurien de tornar diners diu mentides. El líder de Junts per Catalunya i eurodiputat inclou a la piulada la carta que li ha enviat el director general de Finances del Parlament Europeu, Didier Klethi, en què detalla la seva situació pel que fa a les retribucions de la cambra, confirma que el 2019 no en va cobrar cap i assegura, per tant, que “no veu cap raó” per demanar-li que en torni el 50%.“Aquesta és l'extrema dreta que va actuar com a acusació popular contra els nostres col·legues al judici a Madrid. Mentiders”, clou la piulada Puigdemont. Tot plegat després que l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé hagi assegurat aquesta setmana que la Direcció General de Finances del Parlament Europeu li havia reconegut en resposta a una carta seva que Puigdemont i Comin havien de tornar la meitat de les dietes rebudes el 2019.Puigdemont i Comín no van assistir a les sessions plenàries del 2019, mentre va durar el contenciós obert per la justícia espanyola que qüestionava que poguessin prendre l'acta d'eurodiputats. El litigi es va acabar quan la justícia europea va resoldre a favor dels dos líders independentistes, que van assistir com a eurodiputats per primera vegada a un ple del Parlament Europeu el gener del 2020. Així ho confirma la carta de la Direcció General de Finances, que a més subratlla que no van cobrar les retribucions corresponents al 2019 de forma retroactiva.Buxadé assegurava que havia fet la consulta sobre la situació dels dos eurodiputats independentistes i que la Direcció General de Finances li havia confirmat que els diputats que no haguessin assistit a les sessions del 2019 havien de tornar la meitat de les dietes.A la carta que ara Puigdemont fa pública, Klethi subratlla que les consideracions fetes a Buxadé són de caire general i no fan referència específica a cap eurodiputat, ateses les normes de protecció de dades personals. “Per tant, qualsevol referència del senyor Buxadé Villalba a l'entorn de qualsevol membre del Parlament, inclòs vostè mateix, en relació amb les decisions d'aquest Departament i a la possible obligació de retornar al Parlament part de les retribucions són la seva assumpció personal”, remarca.

