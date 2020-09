La disputa entre el PDECat i JxCat per la marca del partit arriba als tribunals

El jutjat de primera instància número 3 de Barcelona celebra aquest divendres a les 15.30h la vista preliminar per la demanda interposada pel PDECat contra Junts per Catalunya (JxCat) per les sigles del partit. La vista d'avui aborda les mesures cautelars sol·licitades pels serveis jurídics del partit que lidera David Bonvehí, que demana bloquejar provisionalment l'ús de la marca per part de la formació de Carles Puigdemont. El PDECat considera que els canvis fets pels afins a Puigdemont durant l'estiu van ser irregulars i que les sigles de JxCat són propietat del PDECat. La decisió de portar el litigi als tribunals va empènyer Puigdemont a estripar el carnet i va desencadenar un allau de baixes a la formació hereva de CDC.El punt de vista de Junts és diametralment diferent. Elsa Artadi, vicepresidenta i portaveu de la formació, sosté que no s'ha incomplert cap pacte per escrit signat amb el PDECat sobre l'ús del partit que opera sota les sigles JxCat. Aquest dilluns, Artadi va assegurar que no hi havia cap acord sobre "l'ús del partit" i que en les negociacions entre els acords no es va firmar cap pacte al respecte. De fet, va culpar Bonvehí de "judicialitzar" la qüestió i això fa imprevisible el resultat del litigi. Artur Mas, que es manté al PDECat, insisteix que JxCat ha incomplert un acord que tenia a veure amb l'ús de la marca de Junts.A partir d'aquest migdia, el jutge ho haurà de dirimir. El salt als tribunals de la discussió per les sigles denota la falta de sintonia entre la cúpula del PDECat i el partit de Puigdemont, que ve de lluny. Quina és la pel·lícula dels fets? El partit de Bonvehí es queixa que Puigdemont i els seus afins es van fer el 27 de juny amb el control del partit anomenat Junts per Catalunya -fins aquell moment en mans de persones afins al PDECat- a través d'una assemblea telemàtica que consideren irregular. Aquesta assemblea telemàtica va permetre situar com a president del partit JxCat a Carles Valls, alcalde de Balenyà, que va alinear la formació -fins aquell moment, instrumental- amb Puigdemont.L'assemblea telemàtica va ser orquestrada per l'advocat Joaquim Jubert. Tot i el malestar dins les files postconvergents, la demanda civil no ha generat unanimitat a la cúpula, i no ha passat per cap reunió de la direcció. Es va presentar el 6 d'agost i es va comunicar a Jordi Sànchez, secretari general de Junts, el dia 15 del mateix mes. Feia, per tant, dues setmanes que Junts ja operava com un partit en solitari, amb Puigdemont i els presos com a principals estendards. La ruptura s'intuïa -el primer missatge públic d'Elsa Artadi com a portaveu va ser per dir que no hi hauria ni tan sols una coalició-, però ningú volia acabar de trencar la baralla.La interposició de la demanda, en tot cas, va motivar una fuga massiva de càrrecs del PDECat cap al nou partit. Les més sensibles van ser les de Puigdemont i els presos polítics, mentre que Mas s'ha quedat on era i insisteix en la necessitat de trobar una via de consens que eviti la divisió definitiva. La vista arriba amb quan les negociacions continuen en marxa i una de les possibilitats que es planteja és que el PDECat no es presenti i dirigents del partit se sumin a la llista de Junts.

