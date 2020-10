1. El conjunt monumental de la Seu Vella, un compendi de la història de Lleida

En un lloc realment privilegiat i al bell mig de la ciutat de Lleida, s’alça el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella . Està format per la mateixa Seu Vella o catedral antiga, el, la fortificació militar que envolta tot el turó i diverses restes arqueològiques que ajuden a entendre el present.El joc de volums i perfils que generen són un compendi de la història de Lleida i del turó en particular. La posició estratègica d’aquest tossal, enlairat en un paisatge de plana, ben comunicat en totes direccions i amb la proximitat del riu Segre, van permetre des de l’antiguitat una ocupació ininterrompuda. La molt probable Iltirta ibèrica, la Ilerda romana i la Larida musulmana romanen sota el seu subsòl, així com l’excel·lent barri gòtic que s’hi va gestar de forma majestuosa a l’època medieval. La Seu Vella i el Castell del Rei en són els testimonis més destacats.Les pèrdues irreparables i els usos indesitjables arribarien amb l’època moderna i els conflictes bèl·lics d’abast europeu, quan tot el turó va ser arrasat i en el seu lloc es bastí, de forma progressiva, una fortificació militar. Els dos únics edificis no enderrocats, catedral i castell, van ser transformats en tristes casernes militars, ús que malauradament es perllongaria fins a l’any 1948. Es va iniciar aleshores una lenta i encoratjadora restauració, encara vigent. La Seu Vella , a banda de ser l'edifici més destacat del conjunt monumental del turó,és l'element clau de l'skyline de la ciutat. Definida com una de les millors produccions artístiques de l’arquitectura catalana del segle XIII, i per extensió de l’arquitectura medieval europea, és una catedral singular que no deixa indiferent ningú. L’arquitectura comparteix protagonisme amb una escultura d’altíssima qualitat conservada en capitells, cornises, mènsules, portalades...Situat a la part més alta del turó, elés el seu guardià i sentinella. Popularment és conegut amb el nom de la Suda, veu àrab que significa àrea urbana closa. Va ser el palau on residia el monarca durant les seves estades a Lleida. La seva construcció respon a diferents etapes situades entre finals del segle XII i el segle XIV, motiu pel qual hi conviuen formes romàniques i gòtiques.Va ser l’edifici civil més notable de la ciutat i un important centre de decisió política. En el Castell del Rei s’hi van celebrar Corts en diverses ocasions, si bé les més significatives van ser les de l’any 1214, quan un nen de només 6 anys, el futur Jaume I el Conqueridor, va ser coronat rei per aragonesos i catalans. També s’hi van signar grans acords com els Pariatges d’Andorra (1278 i 1288) o la Querimònia de la Vall d‘Aran (1313).Les visites guiades a la Seu Vella es reprendran a partir del 3 d'octubre mentre que el Castell del Rei caldrà visitar-lo per lliure. Per altra banda, alguns dels elements escultòrics de la Seu Vella estan exposats al, un altre element imprescindible per conèixer el patrimoni de les comarques de Ponent.