L'activitat hotelera es desploma al País Valencià pel coronavirus

L'activitat hotelera es va reduir a l'agost un 58% al País Valencià i, en el cas concret de Benidorm (Alacant), es van reduir en un 73,5% les pernoctacions hoteleres, però així i tot va ser el segon punt turístic d'Espanya amb major número, només superat per Sant Bartolomé de Tirajana.Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal hotelera Hosbec, que analitza els resultats del mercat hoteler durant el mes d'agost, que ha estat el "més atípic i complicat per al turisme espanyol que recordem, en el qual els principals destins costaners i insulars han estat els més perjudicats".Donades les restriccions a la mobilitat i a la imposició de quarantenes obligatòries en molts països, el turisme internacional s'ha vist més afectat que el nacional, tant en nombre de viatgers allotjats en hotels (-72,9%) com en nombre de pernoctacions (-79,2%). Un total de 968 hotels s'han mantingut oberts al públic durant aquest mes d'agost, la qual cosa suposa un 14,3% menys que el 2019.El mercat laboral vinculat a l'hoteleria també s'ha vist molt afectat, amb una reducció del 43,3% en el nombre de treballadors que han prestat serveis en el sector.

