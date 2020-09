Greenpeace i Liberties denuncien restriccions «desproporcionades» de llibertats a Espanya

Greenpeace i Liberties veuen "desproporcionades" algunes restriccions de llibertats a Espanya i d'altres països europeus durant la pandèmia. Un informe publicat aquest dijous recull les crítiques de la premsa al govern per limitar la seva capacitat de preguntar en rodes de premsa durant el confinament. També inclou entre els exemples de "noves formes de censura" el fet que la Guàrdia Civil va rebre instruccions per identificar notícies falses que poguessin causar alarma social. "Hi va haver detencions per fer bromes a les xarxes socials sobre el virus", critica.Pel que fa al dret de protesta, si bé l'informe no situa a Espanya entre els països més problemàtics en aquesta qüestió, sí que destaca les "disparitats" dins l'Estat a l'hora d'interpretar les restriccions de l'estat d'alarma pel que fa a les protestes. En concret, entre el Tribunal Constitucional i la Fiscalia sobre si l'estat d'emergència permet prohibir les manifestacions.L'informe recorda que abans de la pandèmia ja hi havia restriccions de l'espai cívic preocupants. En el cas d'Espanya, destaca que des del 2015 un gran nombre de músics, periodistes, advocats i usuaris de Twitter s'han vist afectats per acusacions d'enaltiment del terrorisme que, segons les entitats, amenaça la llibertat d'expressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor