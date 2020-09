Junqueras afirma que ni l'indult ni la reforma del Codi Penal resolen el problema de fons

Oriol Junqueras s'ha pronunciat aquest dijous sobre la tramitació dels indults que va anunciar ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Segons ell ni aquesta via ni la reforma del Codi Penal resolen el problema de fons. "La nostra resposta continua sent la mateixa: som innocents i la nostra opció és l'amnistia", ha dit el líder d'ERC en declaracions a través d'un qüestionari a, de la Sexta. Per a Junqueras, la qüestió dels indults només evidencia que Espanya "continua ancorada en el passat". En una entrevista a NacióDigital just després de la sentència de l'1-O, Junqueras va ser encara més explícit en relació als indults: "Se'l poden fotre on els càpiga". De fet, cap dels presos no ha demanat l'indult, però aquesta via la poden impulsar altres persones o organitzacions.Junqueras també ha valorat la possible reforma de la sedició, una opció que té sobre la taula el govern espanyol i que podria facilitar l'alliberament dels presos polítics. "Respectem la reforma del Codi Penal, però és una mesura molt poc adequada perquè no resol l'origen del problema", ha afirmat l'exvicepresident. L'independentisme coincideix en aquest sentit i argumenta que una reforma del delicte de sedició no soluciona el problema dels encausats per l'1-O que continuen a l'espera de judici. "El govern espanyol ha de desjudicialitzar la política. Veiem poques diferències amb el PP", ha criticat el dirigent republicà.L'anunci d'aquestes dues vies que poden acabar -d'aquí uns mesos- amb els líders independentistes fora de la presó coincideix amb les negociacions dels pressupostos del govern del PSOE i Podem. Aquest matí, el ministre de Justícia ho ha volgut desvincular, però tot plegat s'ha interpretat com un moviment del govern espanyol per buscar els vots dels partits independentistes.Què farà ERC? "Sempre estarem disposats al diàleg, però primer han de decidir si volen parlar amb la dreta o amb l'esquerra, perquè no és compatible. Cal complir els acords, i no hi ha cap concreció al respecte", ha dit Junqueras. El líder republicà s'ha reunit aquest dijous al matí amb el vicepresident de la Generalitat, el també republicà Pere Aragonès, a Lledoners per analitzar la situació arran dels darrers moviments del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor