Salut i Educació reclamen al govern espanyol que faciliti la conciliació de les famílies amb fills confinats

Els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Salut, Alba Vergés, han tornat a reclamar al govern espanyol que aporti solucions per facilitar la conciliació de les famílies amb infants confinats. La petició, feta de nou aquest dijous en el marc del Consell Interterritorial de Salut i de la Conferència Sectorial d'Educació, no ha obtingut resposta. La reunió també ha servit per repassar l'inici de curs escolar, les mesures adoptades per frenar l'expansió del coronavirus i el funcionament dels protocols que s'han implementat.Ja fa setmanes que el Govern reclama una solució per a les famílies que han de cuidar els nens en quarantena. Concretament, aquells infants que tenen una PCR negativa però que han d'estar confinats per un positiu en el seu grup estable. El govern espanyol deia fa uns dies que treballava en una resposta, però hi ha divergència d'opinions a la Moncloa. D'una banda, la ministra Irene Montero, de Podem, admet que cal un permís retribuït per als pares que no poden fer teletreball; Pedro Sánchez, però, no ho veu igual, i es remet al prgorama Me Cuido, que preveu flexibilitzar la jornada amb la corresponent reducció salarial."És l'únic punt que no tenim controlat", es lamentava abans de l'inici de curs el president de la Generalitat, Quim Torra, en relació als permisos retribuïts. Les peticions al govern espanyol han estat reiterades i per veu de diversos consellers i el propi president, però fins ara no hi ha respost. A dia d'avui, hi ha 694 grups confinats a Catalunya i la tendència continua a l'alça. Un 90% de les escoles funcionen amb normalitat, però des del Govern preveuen que aquest percentatge es vagi reduint per l'augment de positius, i asseguren que els protocols estan preparats per donar-hi resposta.

