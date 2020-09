L'alcalde de Puigcerdà demana als barcelonins que no es desplacin a la Cerdanya

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha demanat els barcelonins que no es desplacin a la Cerdanya aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de la Mercè. Ho ha dit en una entrevista a Rac1 . "Els indicadors no són bons. Tenir una afluència notable de visitants no ajudaria. La gent ha d'entendre que no serà un cap de setmana normal en què es pugui venir a la Cerdanya a fer les activitats que es vulguin, sinó que hi haurà restriccions, limitacions a l’hostaleria, als restaurants, als comerços.”Piñeira s'afegeix així a la recomanació del Govern que també va demanar evitar desplaçaments innecessaris aquests dies. "Tenim un risc de rebrot i una taxa de contagis molt alts. El percentatge de PCR positives és alt. Cal minimitzar al màxim els desplaçaments i la mobilitat. És aconsellable evitar al màxim el contacte social, també per la ciutadania de la Cerdanya, i els desplaçaments".El director general adjunt de l’Hospital Cerdanya, Xavier Conill, s'ha afegit a la crida de prudència. "Per sort, la situació de l'hospital és estable. Tenim cinc pacients positius per Covid ingressats i dos més amb la sospita que ho són, un dels quals de manera molt ferma. Són xifres molt similars a les d'ahir i abans d'ahir". "La pujada o no pujada de gent no la notaríem aquest pont sinó que ho viuríem de manera retardada. Només podem recomanar a la gent que es desplaça i la que viu aquí prudència i que segueixi les recomanacions", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor