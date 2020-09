Arrenca a Manlleu el primer cribatge massiu a les escoles de Catalunya

Àlex Garrido i Dolors Collell, atenent els mitjans. Foto: Adrià Costa

L'escola Puig-Agut de Manlleu és el primer centre de Catalunya en què s'hi fa un cribratge massiu. Durant aquest dijous, està previst que es facin unes 350 proves a alumnes i personal. Segons Dolors Collell, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, "un 87 de les famílies van signar les autoritzacions aquest dimecres". Per tant, durant aquest dimecres "pràcticament es faran les proves a tot l'alumnat", ha destacat Collell.De fet, al centre hi ha tres grups confinats (una desena a tot Manlleu), als quals ja se'ls ha fet el test. Es comptabilitza que en total s'hauran portat a terme uns 400 PCR. Els testos que es fan als infants són menys invasius que els habituals. En totes les proves, els alumnes han pogut estar acompanyats per als seus tutors, cosa que els genera "més confiança". Tot i això, hi ha famílies que no ho han autoritzat i no es podrà detectar si el seu fill és asimptomàtic. Tot i això, "tindrem una bona foto de la transmissió comunitària", ha destacat Collell."En els darrers dies, Manlleu ha experimentat un creixement substancial de la transmissió del virus", ha destacat l'alcalde Àlex Garrido, explicant el perquè del cribratge al barri de l'Erm . A més de fer-se la població del barri, "va sorgir l'oportunitat de fer-ho en centres escolars". "Com que és el barri amb més densitat poblacional de la ciutat i on fem els cribratges comunitaris, vam trobar adient fer-ne a l'alumnat i personal", ha afegit."És bo que fem aquesta acció perquè anem a buscar el virus. Intentem anticipar-nos per trobar les persones asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió", ha dit l'alcalde, remarcant que "és possible que a partir d'avui s'hagin de confinar més classes, però millor ara que d'aquí a uns mesos"."Osona és la comarca de la Catalunya Central que té més grups confinats perquè la transmissió comunitària és més elevada", ha dit Collell, destacant que "l'escola és un reflex d'això". Dels 600 grups escolats confinats al país, prop d'un centenar es concentren a les comarques centrals. "Aquesta situació pot canviar un dia per l'altre. Per això estem molt amatents als seguiments dels casos", ha afegit Collell.En aquest sentit, l'alcalde ha afegit que "les escoles són imatge de la ciutat" i ha remarcat que cal fer més esforços perquè el missatge arribi a tots els sectors de la població i puguin participar en els darrers dies de cribratge al barri -divendres i dilluns vinent-. Tot i això, en el primer dia, es van fer unes 425 PCR amb l'objectiu de fer-ne 1.200.Collell ha volgut destacar el paper dels centres educatius: "L'escola està fent una funció de control en la pandèmia molt important, la de tallafocs". "Tenen les mesures i col·laboren perquè la pandèmia es pugui controlar i fer-ne un seguiment diari", ha dit. En aquesta línia ha remarcat que "els centres estan preparats i tenen uns plans molt ben elaborats, però l'escola sola no farà res, necessitem la corresponsabilitat social. Fem un clam a la societat que tots remem cap a la mateixa direcció".Garrido ha destacat també el paper dels nens: "Són transmissors d'informació a les seves famílies, i pensem que això ens pot ajudar a animar a la ciutadania i pares i mares els dies que resten per fer el cribratge comunitari".

