La tardor arriba sense embuts

I sembla que la tardor, estació a la qual hem entrat avui, arriba sense embuts:



➡ amb notable davallada de la 🌡,



➡ vent fort a molts indrets del país,



➡ precipitació al nord del territori, que serà en forma de ❄ al Pirineu per sobre dels 1.500 metres! pic.twitter.com/fj03KwXyuv — Meteocat (@meteocat) September 23, 2020

La tardor, que va començar fa dos dies, arriba sense embuts, amb un canvi sobtat de la situació meteorològica. A partir d’aquest divendres, s’esfondraran els termòmetres, el vent bufarà fort en alguns indrets del país i hi haurà precipitacions al nord del territori, en forma de neu a les cotes altes.Avui encara serà un dia tranquil, de transició, i assolellat durant el matí a gairebé tot el país. Aquest divendres de matinada, però, ja començarà a picar fort el vent arreu del territori, amb cops que poden superar els 70 km/h. Al llarg del dia, baixaran les temperatures entre 6 i 8 graus, i cauran ruixats aïllats a la Costa Brava i al Pirineu de Lleida, al matí, i al Prepirineu i la costa de Barcelona, a la tarda. Neu a les cotes altes, a partir dels 1.500 metres.Dissabte continuarà el fred, amb cels entrenyinats a tot el país i pluges al Pirineu, on la cota de neu pujarà fins als 2.400 metres.Diumenge s’estendran els ruixats del Pirineu al Prepirineu i a les comarques de Girona, al matí i a la costa central per la tarda. El termòmetre pujarà algun grau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor