Google Maps informarà dels casos de Covid-19 allà on viatgis

El servei de mapes Google Maps ha introduït una capa d'informació addicional sobre la Covid-19, amb la qual els usuaris podran conèixer la mitjana de contagis d'una àrea determinada en l'última setmana.Aquesta nova funció té com a objectiu que els usuaris puguin decidir a quines zones viatjar, mostrant la mitjana de contagiats per coronavirus cada 100.000 habitants en els últims set dies, i si està pujant o baixant, tal i com ha informat Google en un comunicat La nova funcionalitat s'afegirà aquesta setmana per a usuaris de sistemes operatius Android i iOS com una capa extra sobre els mapes que els usuaris podran seleccionar mitjançant el botó "Covid-19 info" al menú desplegable de "Capes" a la cantonada superior dreta de la pantalla.La informació distingeix també les àrees per colors, perquè els usuaris adverteixin les zones amb major densitat de casos.La funció pren les dades de fonts com la Universitat Johns Hopkins, el diari New York Times i Wikipedia -ja utilitzades en les dades mostrades en el Cercador de Google-, que al seu torn recullen la informació de l'Organització Mundial de la Salut, institucions sanitàries i hospitals.Les tendències de casos es mostren en tots els 220 països i territoris en què Google Maps està disponible actualment, i s'afegeixen també dades de províncies, regions i ciutats en alguns casos.

