La contradicció de Colau amb les medalles de Joan Carles I i Heribert Barrera

Que diu Ada Colau que les dues retirades de medalla (Juan Carlos i Heribert Barrera) han estat un lamentable joc partidista, i que per això a la de Juan Carlos es va abstenir i a la d'Heribert Barrera hi ha votat a favor. pic.twitter.com/nJzxhQ6cmx — Modernet (@ModernetdeMerda) September 24, 2020

L'última polèmica a Barcelona ha estat la retirada de la medalla d'or de l'Ajuntament a Heribert Barrera per les seves declaracions xenòfobes. Van votar a favor de retirar-li aquest honor pòstum Barcelona en Comú, el PSC, Barcelona pel Canvi i el PP, i s'hi van oposar ERC i Junts per Catalunya (JxCat). Fa poques setmanes, el ple també va retirar la medalla d'or a Joan Carles I pels escàndols de corrupció, però aquell dia la formació d'Ada Colau es va abstenir perquè considerava la proposta "partidista".En una entrevista a Els matins de TV3, l'alcaldessa de Barcelona ha fet evident la contradicció amb els dos fets. A preguntes de la periodista Lídia Heredia, Colau ha dit que es van abstenir a l'hora de retirar la medalla a Joan Carles perquè els partits independentistes van utilitzar la resolució per criticar el govern del PSOE i Podem. Alhora, però, ha acceptat que Manuel Valls va fer el mateix ahir amb la medalla d'or d'Heribert Barrera. "El senyor Valls també va utilitzar ahir la medalla per fer joc partidista, i és igual de reprovable", ha dit l'alcaldessa.En el cas de Joan Carles, la seva formació es va abstenir; en el cas de Barrera, hi van votar a favor. En qualsevol cas, Valls va celebrar ahir la decisió del ple de retirar aquest honor a qui fou president del Parlament i líder d'ERC.

