​Arrenca el «Revela'T», probablement el millor festival de fotografia analògica del món

Després de l'ajornament a causa de la pandèmia, aquest divendres arrenca la vuitena edició del. Se celebra entre Vilassar de Mar i Barcelona –el parc de can Rafart del municipi del Maresme continua sent el centre neuràlgic- fins al 4 d'octubre.La fotografia humanista és l'eix conductor de les diverses activitats, que inclouen exposicions, tallers, visites guiades i conferències, i que recordarà el 65è aniversari de l’exposició The Family of Man, comissariada per Edward Steichen. La programació reunirà exposicions, tallers, visites guiades, conferències a Vilassar de Dalt i també Barcelona, si bé el recinte del parc de can Rafart del municipi maresmenc serà un any més el centre neuràlgic del festival.Elés un esdeveniment únic i singular. Els seus organitzadors ho tenen clar: és probablement el millor festival de fotografia analògica del món… “No ho diem nosaltres, sinó els que vénen edició rere edició i fan d’aquests dies una experiència inoblidable”, expliquen.El Revela'T proposa descobrir un univers fotogràfic, amb una, en un escenari molt especial com és Vilassar de Dalt. Inclou més de 50 exposicions, una fira comercial, venda d’obra fotogràfica, dinars populars i música en viu, tot adaptat a les mesures de seguretat derivades de la pandèmia.Coincidint amb el, comissariada per Edward Steichen, el Festival Internacional de fotografia analògica Revela’T pren aquesta emblemàtica exposició com leitmotiv per a la seva vuitena edició.The Family of Man és part de la dècada de 1950, una dècada particularment convulsa en la qual es produeixen grans fenòmens sociopolítics com la guerra freda i la seva conseqüent amenaça nuclear; la lluita contra la segregació racial als EUA i Sud-àfrica; importants canvis polítics a l’Argentina i a Cuba, entre molts altres moviments al llarg del globus d’abast internacional. Al mateix temps, i com a efecte d’això, es consolida l’anomenada fotografia humanista que pren com a eix vertebrador la persona, exaltant-se i posant l’accent en les seves qualitats, els seus valors, el seu esperit i la seva dignitat. Aquest corrent de fort accent social i documental, retrata la vida ordinària amb un ull en la projecció d’un futur ple de major optimisme.Als EUA, Edward Steichen va assumir el repte de crear una exposició en la qual mostrar un retrat de la humanitat, no només emfatitzant les diferències, sinó també en el seu sentit de pertinença, en part i esperançadora.Amb l’afany de retre homenatge a aquesta exposició fonamental en la història de la fotografia, el, acostant-se en el mateix esperit globalitzador, oferint una nova visió crítica que trenca amb alguns dels estereotips que s’hi plantegen sota un enfocament contemporani. Una crida a mostrar un retrat global de la humanitat actual, la seva singularitat i analogies entre els diferents grups ètnics, culturals, socials o de gènere, entre d’altres. Un retrat conjunt que reflecteix reptes similars i nous d’abast encara desconegut (canvi climàtic, destrucció d’hàbitats i poblacions, migracions, l’auge de l’extrema dreta…). Una proposta que demostra tant la singularitat de la vida en alguns racons del món, com les connexions i similituds en llocs aparentment oposats entre si.Una crida que, a través de la fotografia analògica i seguint la premissa de l’exposició original, convida tant amateurs com professionals a participar, incloent una selecció molt àmplia i heterogènia de fotografies, amb la voluntat d’arribar a tants països com sigui possible per mostrar com es col·loquen les diferents forces socials en l’actualitat.

