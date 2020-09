A judici per la mort d'un home a qui havia deixat en coma d'un cop de puny a Tortosa

La Fiscalia demana 12 anys de presó per a un jove acusat de la mort d'un home a qui va deixar en coma d'un cop de puny. Els fets van passar a les portes d'un local d'oci del carrer Argentina de Tortosa el desembre del 2016.La víctima va quedar en estat vegetatiu i va morir al cap de gairebé dos anys "per una encefalitis derivada del traumatisme inicial de l'agressió", segons recull l'escrit d'acusació a què ha tingut accés l'ACN. El ministeri públic vol que es condemni l'acusat per un suposat delicte d'homicidi i que indemnitzi la germana de la víctima amb 50.000 euros. La secció quarta de l'Audiència de Tarragona preveu que el jurat popular es constitueixi divendres de la setmana vinent i que la vista oral arrenqui el 5 d'octubre.L'agressió es remunta a les dos de la matinada del 4 de desembre del 2016. Segons la Fiscalia, la víctima es trobava a l'exterior d'un local d'oci i duia el seu mòbil a la mà en aparença d'estar fent fotos. Aleshores l'acusat es va dirigir cap a ell, li va donar un cop a la mà de tal forma que li va caure el mòbil i, tot seguit, va donar-li un fort cop de puny al cap i una puntada de peu a la cama. Com a conseqüència dels cops la víctima va caure d'esquenes i es va colpejar el cap al terra. L'home va quedar inconscient i l'acusat va marxar corrent.L'agressor va passar 20 dies en crida i cerca fins que els Mossos el van poder detenir el 25 de desembre. El jove va passar a disposició judicial el dia de Nadal però va quedar en llibertat amb càrrecs a les poques hores. En aquell moment el van acusar d'un delicte de lesions i d'un robatori amb força perquè, en el moment del fets, també li va sostreure el telèfon mòbil a la víctima.El dia dels fets, la víctima va acudir, conscient, a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A les poques hores un coàgul sanguini al cervell el va fer entrar en estat crític i va ser traslladat al servei de neurocirurgia de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on el van operar. La víctima va passar a l'UCI fins el 10 de gener i després el van traslladar a planta. El 9 de febrer del 2017 va quedar ingressat a l'hospital de Jesús amb un estat de paràlisi i un estat vegetatiu persistent de coma.El 28 de setembre del 2018, quan tenia 40 anys, va morir "per una encefalitis derivada del traumatisme inicial de l'agressió", segons la Fiscalia. Posteriorment, el 10 de juny del 2019, l'Audiència de Tarragona va acordar presó provisional per a l'acusat, que acumulava nombrosos antecedents per robatoris, agressions, intimidació i atemptat contra els agents de l'autoritat, entre altres.

