La Garriga es desperta envoltada de fang després de l'històric aiguat

Un dels garatges inundats per l'aiguat a la Garriga. Foto: Jaume Ventura

Objectes d'una casa de la Garriga, al carrer mentre es neteja el garatge. Foto: Jaume Ventura

El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, amb l'alcaldessa, Dolors Castellà, i diversos regidors. Foto: Jaume Ventura

Seguim netejant els carrers de #laGarriga de fang, pedres i arbres després del temporal de dimarts. pic.twitter.com/pcPu0X6YKA — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) September 24, 2020

Els més de cent litres per metre quadrat caiguts aquest dimarts a la Garriga (Vallès Oriental) van ser un moment històric al municipi. De fet, no plovia tant des de feia 24 anys: en poc més d'una hora van caure entre 80 i 150 litres per metre quadrat, una xifra que va provocar que alguns carrers semblessin autèntics rius i que els cotxes que estaven circulant tinguessin dificultats per continuar els seus trajectes. .Però més enllà de les xifres, els efectes de la tempesta encara es notaven aquest dimecres. Els més afectats: els nombrosos baixos i garatges de la carretera nova. Els operaris municipals segueixen treballant per arreglar els desperfectes que encara són ben visibles al municipi.En alguns garatges l’aigua es va acumular fins a més de dos metres d’alçada. Les famílies que viuen en aquesta zona del municipi treballaven de valent aquest dimarts per netejar els efectes de l’aiguat. Totes coincideixen en explicar el mateix: l’aigua es va anar acumulant i en pocs minuts cobria tot el que hi tenien guardat: neveres, rentadores, roba o mobles.Unes pertinences la major part de les quals ja han començat a llençar ens els grans contenidors que l'Ajuntament de la Garriga ha instal·lat a la zona. "Nosaltres hem perdut tot el que teníem al garatge, sobretot mobles i una nevera", explica José Chinchilla. "Jo vaig patir nervis i fins i tot pànic, però també impotència perquè no podia fer res. Havíem viscut situacions similars, però mai havíem vist que l'aigua arribés al sostre", afegeix Laia Arias. "Ara toca netejar-ho tot, però la majoria d'objectes estan inservibles", conclou un altre veí, el José.Però no només els garatges van quedar afectats. L’aigua va pujar tant que va malmetre molts cotxes que estaven aparcats al carrer. La Conxa, que té un negoci a la carretera nova, explica que l'aigua va entrar al seu vehicle. I ho fa mentre una grua se li endú per portar-lo al taller.El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, ha visitat aquest dimecres la Garriga per mostrar el suport de la Generalitat i saber l’abast dels desperfectes. Juntament amb diversos regidors i l'alcaldessa Dolors Castellà han visitat diverses zones afectades, com el carrer Torrent Plandiura, on el fang encara és ben visible. En aquesta zona van caure molts arbres que aquest dimecres es seguien retirant.

