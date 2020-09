La fruita de pinyol assoleix el millor preu de comercialització dels darrers sis anys

La campanya de comercialització de préssecs i nectarines ha assolit els millors preus de venda en sortida de central dels darrers sis anys, és a dir, des del veto rus, com a conseqüència de la caiguda generalitzada de producció al conjunt d'Europa, segons Afrucat.Tot i això, ara les empreses i productors hauran de fer números i quantificar en cada cas si aquest repunt dels preus els permet compensar la davallada productiva soferta. La d'enguany ha estat una campanya de la fruita dolça atípica marcada per la Covid-19. L'adopció de mesures per evitar la propagació del virus també ha comportat un increment de costos tant al camp com a les centrals i cooperatives.La caiguda de la producció de fruita de pinyol que s'ha donat de forma generalitzada als principals països productors europeus s'ha traduït en un increment del preu de comercialització de préssecs i nectarines, que també s'hauria d'acabar notant en origen, és a dir en el preu que rebrà el pagès.El director general d'Afrucat, Manel Simon, assenyala que, "per primer cop en els darrers sis anys, les empreses catalanes han pogut defensar el preu de venda". Recorda que el veto rus ha provocat en els últims anys una situació de sobreproducció respecte a la demanda, un desequilibri que ha fet que els preus anessin a la baixa. Des d'Afrucat parlen d'una campanya "satisfactòria" pel que fa a comercialització, a l'espera però de veure la rendibilitat real obtinguda per cada empresa o productor, en funció de la davallada de producció que hagi patit. Caldrà sumar-hi també l'increment de costos de producció derivats de la covid-19.Aquesta caiguda de la collita en fruita de pinyol, que serà a l'entorn del 30% a Catalunya respecte a la campanya anterior, ha estat conseqüència d'afectacions climàtiques durant l'hivern i la primavera que van afectar al quallat i floració del fruit, a les quals cal afegir-hi també les pedregades del més de juny que van malmetre una part important de la collita a la zona del Baix Segre.Pel que fa a la fruita de llavor, quan ja només queda la recol·lecció d'algunes varietats més tardanes de poma, caldrà esperar a novembre per veure com es comencen a posicionar els preus d'aquesta campanya de comercialització. En poma, s'ha registrat una davallada productiva més important, d'entre un 20 i un 30% per sota de l'any passat, per diferents casuístiques. Afrucat confia que aquest fet incideixi també en un millor posicionament de preu de les empreses en el mercat internacional.La campanya de la fruita ha estat marcada enguany per la Covid-19 però "ens n'hem sortit i acaba amb èxit", assenyala Simon. Malgrat la incertesa inicial pel tancament de fronteres i restriccions de mobilitat, el sector ha pogut veure cobertes les necessitats de mà d'obra. Tot i això, la pandèmia ha generat un increment de costos de producció al sector i, a la vegada, una davallada de la productivitat, per la implementació de mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus, tant al camp com en centrals i cooperatives, com ara l'ús d'equips de protecció individuals (EPI) i garantir la distància de seguretat entre els treballadors.A l'inici de la campanya, Afrucat va elaborar un protocol "molt exigent" que recollia diferents mesures de prevenció pensat per a centrals i cooperatives fruiteres, i també ha estat actuant com a central de compres per facilitar a les empreses del sector l'adquisició d'EPI, termòmetres i, fins i tot testos serològics.El responsable del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, Bernat Ramon, ha alertat que el sector difícilment podria suportar una nova campanya de la fruita com la d'aquest any, que ha hagut de conviure amb la pandèmia de la covid-19. A banda de l'increment dels costos de producció que ha hagut d'afrontar el productor per complir el protocol de seguretat, estimats en un 5%, Ramon ha posat de manifest la incertesa que hi va haver, sobretot al principi, quan encara no se sabia la disponibilitat de treballadors vinguts d'altres territoris pel confinament i la limitació de moviments que establia l'estat d'alarma.En aquest sentit, Ramon demana a l'Administració que "asseguri la mobilitat dels temporers" per l'any vinent i que aquests puguin arribar tranquil·lament als seus llocs habituals de feina ja que són els qui "coneixen tota la maquinària i mecàniques de treball".Bernat Ramon admet que el sector mai s'havia plantejat haver de collir fruita en les condicions amb què s'ha fet aquest any, que han comportat la creació de "grups bombolla" per garantir que no hi hagués contactes de coronavirus. Això ha obligat a afegir més vehicles per fer el transport a les finques, portar mascaretes i desinfectar constantment tota la maquinària i eines de treball. Així mateix, ha calgut vetllar perquè els temporers no es barregessin una vegada finalitzada la jornada de treball.Ramon ha valorat que a l'inici de la campanya al Baix Segre hi va haver més contagis perquè hi ha molta més densitat de fruita i per tant de demanda de mà d'obra. Ara s'està acabant de fer la recol·lecció a les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, on hi ha hagut un volum de contagis relativament inferior als del Baix Segre. Ramon ho atribueix al fet que en aquesta zona les empreses ja tenen les "colles de treballadors" de cada any i que "ja vénen ensenyats de les altres zones" on ja els han explicat els protocols contra la covid-19.Finalment, Ramon assegura que la gran majoria d'empreses agràries i pagesos han implementat correctament els protocols per frenar contagis "com toca i demana" el Departament. No els consta cap incidència i remarca que com la resta de la societat "tots portem mascareta, ens hem acostumat, ho hem anat assimilant com un fet normal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor