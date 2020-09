Aquesta setmana hem rebut una carta del president Maragall (@govern) i el president del @parlamentcat @ebenach en la que ens convidaven als actes de l'11 de setembre del 2005. Sabem que #Guiamets cau lluny de la capital però tant com per arribar una carta 15 anys tard... pic.twitter.com/4Y4bteiXYg — Aj. Els Guiamets (@Aj_elsGuiamets) September 23, 2020

Una missiva emesa per la Generalitat de Catalunya el mes de setembre de 2005 ha arribat aquesta setmana a l'Ajuntament dels Guiamets (el Priorat). La carta, que convida a participar dels actes de la Diada Nacional de 2005, està signada pel president Pasqual Maragall i pel president del Parlament Ernest Benach.El mateix Ajuntament ha fet públic aquest fet tan curiós amb bon humor: "Sabem que els Guiamets cau lluny de la capital, però tant com per arribar una carta 15 anys tard...".

