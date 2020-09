Resolt el misteri de les pudors al Barcelonès

Les fortes olors d'aquest dimecres al matí a l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Barcelona no eren tòxiques i procedien d'una indústria química que s'està desballestant, a cavall entre Cornellà i l'Hospitalet. Concretament de la fossa de la depuradora de l'antiga planta de Stahl Ibèrica, que l'estava buidant una empresa especialitzada.Arran dels avisos al 112 –prop de 150 d'arreu del Barcelonès-, han explicat els Bombers, s'han aturat els treballs a l'espera de realitzar les comprovacions de toxicitat, que han donat negatiu. Posteriorment s'han reprès les tasques de buidatge de la fossa.Protecció Civil també ha assegurat que la pudor "no ha generat cap risc per a la població".

