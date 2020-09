​La col·lecció d'art de Tatxo Benet amb obres censurades arriba a Lleida

"Línies vermelles. La censura a la col·lecció de Tatxo Benet" és la mostra que a partir de dissabte 26 de setembre es podrà veure al Centre d'art la Panera i al Museu de Lleida. El muntatge ofereix un total de 31 peces i serà la primera vegada que el públic podrà descobrir aquesta singular col·lecció dedicada a obres d'art que han patit diverses formes de censura."Censored" reuneix artistes tant diversos com Ai Wei Wei, Charo Corrales, Robert Mapplethorpe, Abel Azcona, Larissa Sansour, Antoni Tàpies o Pablo Picasso. Tatxo Benet va inaugurar la col·lecció amb la peça "Presos polítics de l'Espanya contemporània" de Santiago Sierra, després de ser retirada d'ARCO de Madrid, i des d'aleshores no ha parat de créixer amb obres d'arreu del món.Tot i que la primera peça de la col·lecció de Benet va ser la dels presos independentistes, el mateix empresari ha explicat aquest dimecres en la roda de premsa de presentació de la mostra que va ser a partir de l'obra "Silence Bleu" de Zoulikha Bouabdellah, que va decidir començar a investigar per Internet per veure com afectava la censura a diferents obres d'arreu del món. Ha assegurat que li va "impressionar molt" veure el que va passar amb aquesta obra determinada, que és de gran format i requereix un espai gran per ser exposada. "Silence" està formada per un conjunt d'estores amb sabates al damunt i vol servir per homenatjar la fermesa de les dones àrabs. Tot i que va ser exposada a diversos països, l'any 2015 va ser censurada a París, poc després dels atemptats terroristes que hi va haver a França.L'objectiu de Tatxo Benet és crear un museu per exhibir totes aquestes peces, però mentre segueix la recerca d'ubicacions, l'equip de "Censored" vol organitzar exposicions temporals arreu per donar visibilitat a la col·lecció i Lleida ha estat la primera parada.L'exposició ha estat comissariada per Cèlia de Diego (directora de La Panera) i el director de la col·lecció i galerista Benito Padilla. De Diego ha explicat que l'objectiu de la mostra no és "presentar les peces per provocar" sinó que es vol obrir un debat de reflexió sobre els motius que han portat a què hi hagi hagut escàndols després de la seva creació.Al muntatge no hi falta l'espectacular "Shark" de David Cerny que representa Sadam Huseín dins una peixera; la instal·lació "Always Franco" d'Eugenio Merino o la polèmica peça d'Abel Azcona sobre la pederàstia entre moltes altres. A "Censored" cada peça té la seva història. Algunes van donar la volta al món com la monumental "Partenón de libros" de Marta Minujín; d'altres van canviar la directiva de tot un museu com la peça "Not dressed for conquering" d'Inés Doujak – que va comportar la dimissió de Bartomeu Marí, aleshores director del MACBA).La col·lecció de Tatxo Benet continua creixent i ja en formen part més de 100 peces entre pintures, escultures, instal·lacions, gravats, fotografies i peces audiovisuals. Algunes provenen d'Espanya, altres de França, Turquia, Argentina, Xina o Estats Units. Totes les obres han patit la censura per motius polítics, religiosos, socials, morals o culturals. La mostra que es pot visitar a la Panera s'estén també a un parell de sales del Museu de Lleida, vol posar l'accent en les històries de censura, i per tant en la repressió a la llibertat d'expressió que envolta les peces.Precisament al Museu de Lleida hi ha la dels "Presos Polítics" que és el primer lloc de Catalunya on es va exposar després que Tatxo Benet la comprés. En aquest sentit, l'empresari lleidatà ha assegurat que l'obra estarà exposada en aquest equipament fins que els presos siguin alliberats.

