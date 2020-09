​Atrapen un gos després de matar sis ovelles i ferir-ne dues més a Pruit

El gos capturat Foto: Agents Rurals

Els Agents Rurals han capturat un gos -un husky- que va matar sis ovelles i en va ferir dues més d'un ramat a Pruit, a la finca de les viles. Tal com explica en un fil de Twitter, s'ha denunciat el propietari de l'animal, que l'havia perdut feia 21 dies.Un ramader va avisar el cos després que un familiar aconseguís fer una fotografia a l'animal que voltava solt per la seva finca. Els Agents Rurals van parar una gàbia-trampa i van atrapar-lo.Després van llegir el xip del gos i la lectura els va conduir fins a una empresa que es dedica a la compravenda de mascotes al Gironès. Un cop fetes les comprovacions, es va poder localitzar el comprador i propietari, que va explicar-los que l'animal s'havia escapat i que els dies que feia que l'havia perdut.Van denunciar-lo per no haver fet el canvi de la propietat, no haver-lo donat d'alta al registre d'animals de companyia i no comunicar-ne la desaparició. El gos roman comissat a la gossera fins que l'administració competent en determini el destí.Des d'Agents Rurals es recorda que els gossos han d'estar censats, vacunats i portar microxip; que està prohibit abandonar-los i, en cas de pèrdua, cal comunicar-ho a l'ajuntament.

