Només tres ocupacions de pisos amb veïns a Barcelona durant el 2019

No teniu vergonya, Nd

Per Fred el 24 de setembre de 2020 a les 11:56

Si us semblen pocs pisos, què us semblaria que haguessin ocupat el vostre? Només faltaria que vivint algú s'et fiqués qualsevol al teu habitatge, és com si estiguessiu justificant els "okupes", com si per no viure-hi ningú fos més comprensible.