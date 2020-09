L'Associació Amics d'Heribert Barrera diu que el xenòfob és Valls

La retirada de la Medalla d'Or de Barcelona a l'expresident del Parlament i exdirigent d'ERC Heribert Barrera ha causat indignació en l'Associació Amics d'Heribert Barrera. La seva presidenta, M. Carme Carmona i Cornet, ha lamentat "l'atac indiscriminat a la ideologia independentista", que a parer seu aquest dimecres "ha vist la seva cara més injusta, cruel i vergonyant a l'Ajuntament de Barcelona".La presidenta del col·lectiu ha reivindicat la "inqüestionable" integritat de Barrera i la seva trajectòria "científica i humana", a més de la seva defensa i lluita per una Catalunya independent. "Les seves conviccions van ser fermes, profundes i constants. Va ser i és referent de la nostra història de Catalunya", defensa Carmona.A més, des de l'associació han recordat que la concessió de la distinció municipal va rebre els vots de CiU, ERC, ICV-EUiA i el PSC. Aquest darrer partit ha estat un dels que ha sumat els seus vots als comuns, Cs, PP i el partit de Manuel Valls per retirar el guardó a l'expresident del Parlament argumentant que va realitzar declaracions xenòfobes.El col·lectiu en defensa de l'exdirigent d'ERC nega que el "mestratge i el llegat dels seus valors" inclogui la xenofòbia. En aquest sentit, qualifiquen de xenòfob l'impulsor de la retirada de la distinció a Barrera, Valls, per les expulsions d'immigrants romanesos quan era primer ministre de França.

