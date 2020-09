La llei de llibertat sexual penalitzarà els propietaris dels prostíbuls

Després de setmanes de negociació, els ministeris de Justícia i Igualtat han tancat el projecte de llei de llibertat sexual, anomenada llei del només sí és sí, que perseguirà el proxenetisme en totes les seves formes i penalitzarà els propietaris de prostíbuls. Segons fonts d'Igualtat, la llei busca impedir que la indústria de l'explotació sexual continuï essent un negoci a l’Estat.La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha explicat al Congrés que el seu govern està disposat a anar "més lluny que mai" i per això la llei recuperarà la figura penal de la terceria lucrativa per "acabar amb la impunitat dels propietaris dels prostíbuls i penar el proxenetisme en totes les seves formes, també el no coactiu". Fonts del Ministeri d’Igualtat apunten que aquesta figura penal de la terceria lucrativa, juntament amb la recuperació del delicte de proxenetisme no coactiu, permetrà el tancament de prostíbuls perquè permet obrir causes contra els propietaris dels locals, clubs o pisos.Segons Montero, es tracta "d'acabar amb la impunitat dels proxenetes" en un moment en què la pròpia Fiscalia General de l'Estat disposa de dades que apunten que s'embutxaquen 5 milions d’euros diaris, la meitat en diner negre, fruit de l’explotació sexual de les dones.En resposta a una pregunta de la diputada d'ERC Pilar Vallugera, Montero ha explicat que la llei busca "garantir els drets de totes les dones" habilitant mecanismes. "No acabarem amb la prostitució si no som capaços de garantir alternatives econòmiques, laborals i habitacionals per aquestes dones", ha dit.Per aquest motiu, la llei anirà acompanyada d'un Pla Nacional Integral, Social, Laboral i Econòmic per garantir els drets de les dones a través d'un acompanyament individualitzat. Els oferirà, entre altres, alternatives habitacionals.El govern espanyol actua en la direcció que ja fa anys que assenyalava la fiscalia, que manifestava la necessitat d'una reforma que permeti perseguir de manera eficient l’explotació de la prostitució i els que se'n beneficien.

