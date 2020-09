El jutjat accepta la querella contra la Guàrdia Civil d'un dels detinguts en l'operació Judes

El jutjat d'instrucció de Sabadell ha admès la querella de Jordi Ros, un dels detinguts en l'operació Judes, contra la Guàrdia Civil per coaccions, amenaces, irregularitats en els escorcolls al seu domicili i per haver-li impossibilitat en primera instància la possibilitat de triar advocat defensor.Segons informa Alerta Solidària, el jutjat ha acordat identificar i citar a declarar com a investigats tots els agents de la Guàrdia Civil que van participar en l’operatiu i també la lletrada dels jutjats de Sabadell present en els escorcolls el 23 de setembre del 2019.En la querella, presentada per Ros a través d'Alerta Solidària, es relaten els fets des del moment en què els agents assaltants esbotzaven la porta de casa seva fins a l’ingrés a presó de Ros i altres sis detinguts en l'operació Judes."Valorem positivament l’admissió a tràmit de la querella i som conscient que el camí judicial en la lluita contra la impunitat dels cossos repressius de l’estat tot just comença ara amb les diligències acordades", assegura en un comunicat Alerta Solidària. "Sense la solidaritat i la mobilització de suport els set companys empresonats no haurien sortit en llibertat i no haguéssim pogut tirar endavant amb la querella contra la Guàrdia Civil", apunten.El col·lectiu de l'esquerra independentista insisteix que l'operació Judes busca "criminalitzar, atemorir i desmobilitzar a l’independentisme popular". Un any després de la detenció de les primeres nou persones en el marc de la causa instruïda per l'Audiència Nacional, encara no s'han pogut acreditar les acusacions de terrorisme que pesen sobre els investigats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor