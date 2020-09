La Fiscalia obre una investigació per les pressions de dos fiscals del Suprem

La Inspecció Fiscal ha obert una investigació arran de les afirmacions del tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, que va denunciar que dos fiscals de l'alt tribunal -concretament, dos fiscals que també van participar en el judici de l'1-O- l'havien pressionat perquè donés suport a les querelles presentades contra el govern espanyol per la gestió de la pandèmia. Els fiscals assenyalats com a responsables de les pressions serien Consuelo Madrigal i Fidel Cadena. Navaja va dir en una entrevista a Onda Cero que estaven "contaminats ideològicament". La investigació haurà de determinar si calen mesures disciplinàries.Navajas va explicar que quan van començar a presentar-se querelles contra el govern espanyol alguns fiscals van anar al seu despatx per intentar influenciar-lo sobre el fons de la qüestió. "Són fiscals d'altíssima consideració, però en aquest assumpte concret estan contaminats ideològicament", va dir el tinent fiscal. Els fiscals del Suprem, i concretament els fiscals del procés, són considerat un cos d'elit amb molt poder dins de l'estructura de la Fiscalia. De fet, han estat des de fa anys l'actor més bel·ligerant contra l'independentisme i continuen assegurant que els fets de la tardor de 2017 van ser una rebel·lió.El tinent fiscal va criticar concretament que Madrigal publiqués una escrit contra el govern espanyol i ha recordat que això podria haver estat objecte d'un expedient disciplinari perquè els fiscals tenen "absolutament prohibit felicitar o censurar" les autoritats polítiques. "Aquesta persona està absolutament contaminada", va insistir. Navajas va admetre que fiscals i jutges tenen ideologia i poden sentir-se més còmodes amb un govern o amb un altra, però ha remarcat que un dels valors més importants del ministeri públic és "l'objectivitat i la imparcialitat". "El que no pot fer un fiscal és que la seva ideologia passi del cap al paper. Ha de desprendre's de la seva ideologia i si no s'hi veu capaç, que demani el relleu i s'abstingui", va reblar.

